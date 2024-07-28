Запад поставил перед Киевом задачу разрушить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Европы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Украина должна превратить все в бесконечную зону турбулентности, оголенный нерв и неразрешаемую проблему.

«Одна из задач так называемого коллективного Запада, в первую очередь Вашингтона, Лондона, которая была поставлена перед киевским режимом, за которую они неплохо платили, заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголенный нерв, бесконечную неразрешаемую проблему», - сказала дипломат в интервью ‎«Известиями»‎.

Ранее Мария Захарова отмечала, что одной из характеристик киевского режима является абсолютное пренебрежение законностью, правом и международными нормами. По ее словам, украинские власти занимаются шантажом.

«Им было все равно, кого они ставят в позицию шантажируемого, к чему это может привести», - подчеркивала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также подчеркивала, что украинские власти сделали транзит энергоресурсов «кнопкой манипуляции людьми, странами, народами». Такое поведение киевского режима всегда поощрялось западными кураторами.

Напомним, на прошлой неделе Киев внес компанию «Лукойл» в санкционный список. В итоге поставки российской нефти в Венгрию через территорию Украины оказались под вопросом. Будапешт грозит обращением в суд и инициирует срочные консультации с Еврокомиссией.