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Пытавшегося взорвать ж/д пути в Крыму мужчину осудили на 16 лет

Осужденный также должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа.
Мария Зайцева 2024-07-03 18:16:25
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Южный окружной военный суд осудил Константина Солдатова на 16 лет в связи с попыткой взорвать железнодорожные пути в Крыму. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

Отмечается, что мужчина собирался это сделать по заданию украинских спецслужб.

По информации представителя суда, в 2023 году Солдатова привлек к сотрудничеству со спецслужбой сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Осужденный получил задание от сотрудника, по которому 29 июля забрал из тайника взрывчатое вещество, средства инициирования и другие компоненты для подрыва.

Мужчина хранил компоненты для изготовления самодельного взрывчатого устройства, но 1 сентября сотрудники правоохранительных органов их нашли.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде заключения под стражу в исправительной колонии строгого режима на 16 лет, первые три года он проведет в тюрьме, а также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили серию диверсионно-террористических актов на железной дороге в Крыму.

#в стране и мире #Крым #Минобороны Украины #суд #подрыв #железнодорожные пути #колония строгого режима #украинские спецслужбы
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