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Завербованные ГУР крымчане готовили теракты на железной дороге

Задержаны пять человек, которые передавали Киеву информацию и готовили диверсии.
Владимир Рубанов 2024-05-30 10:26:53
© Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсионно-террористических актов на железной дороге в Крыму, сообщили в Федеральной службе безопасности России. Теракты готовили украинские спецслужбы.

Главное управление разведки Украины завербовало пятерых жителей Крыма, которые симпатизировали сторонникам киевского режима. Они собирали и отправляли Украине информацию о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса.

Завербованные крымчане сообщали в ГУР, как организована охрана и оборона Крымского моста, готовили схроны и перевозили взрывные устройства.

Эти люди собирались совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

После подрыва поезда предполагалось нанести ракетный удар, рассказал один из задержанных. Подрывников должно было быть несколько.

Руководил преступной группой гражданин России 1970 года рождения. Он погиб, когда взорвалось самодельное устройство, которое он пытался достать из схрона. Остальные предполагаемые диверсанты арестованы. Они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием.

У задержанных нашли четыре взрывных устройства, которые были сделаны из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 килограмма. У диверсантов имелись автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны разлного калибра и составные части оружия, а также средства связи, которые подтверждают их контакты со спецслужбами Украины.

Задержанным крымчанам грозит ответственность по статьям «Подготовка к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Возбуждены уголовные дела.

#Крым #Украина #ФСБ #диверсии #Задержание #Железная дорога #терракты
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