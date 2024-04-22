Космодром Восточный оборудуют для пуска сверхтяжелых ракет

К 2030 году стартовую площадку космодрома Восточный адаптируют для запуска сверхтяжелых ракеты, а том числе и для перспективного носителя «Корона». Также с космодрома будут запускаться ракеты класса «Ангара» и «Амур-СПГ» («Союз-СПГ»). Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Все перспективные ракеты-носители, с которыми мы сегодня работаем - это "Ангара-А5М" - будут с этого старта летать. Мы адаптируем этот старт под легкую "Ангару". Будут выстроены новые старты под "Амур-СПГ"... Думаю, что в будущем, возможно, мы приземлим туда "Корону". В будущем это старт для "сверхтяжей", наверное, после 30-го года», - заявил Борисов в ходе встречи со студентами МАИ.

Ранее Борисов заявил, что первый пуск новейшей ракеты «Ангара-А5М» запланирован на 2027 год. Ракета будет оборудована более мощным маршевым двигателем, а масса выводимой полезной нагрузки увеличится до 27 тонн.