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Космодром Восточный оборудуют для пуска сверхтяжелых ракет

Ожидается, что Восточный станет стартовой площадкой для «сверхтяжей» после 2030 года.
Алексей Курильченко 2024-04-22 12:42:52
© Фото: Артем Геодакян, РИА Новости

К 2030 году стартовую площадку космодрома Восточный адаптируют для запуска сверхтяжелых ракеты, а том числе и для перспективного носителя «Корона». Также с космодрома будут запускаться ракеты класса «Ангара» и «Амур-СПГ» («Союз-СПГ»). Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Все перспективные ракеты-носители, с которыми мы сегодня работаем - это "Ангара-А5М" - будут с этого старта летать. Мы адаптируем этот старт под легкую "Ангару". Будут выстроены новые старты под "Амур-СПГ"... Думаю, что в будущем, возможно, мы приземлим туда "Корону". В будущем это старт для "сверхтяжей", наверное, после 30-го года», - заявил Борисов в ходе встречи со студентами МАИ.

Ранее Борисов заявил, что первый пуск новейшей ракеты «Ангара-А5М» запланирован на 2027 год. Ракета будет оборудована более мощным маршевым двигателем, а масса выводимой полезной нагрузки увеличится до 27 тонн.

#в стране и мире #Юрий Борисов #ракеты #роскосмос #Космодром Восточный
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