Во время переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было отмечено отсутствие перспектив в любых форматах урегулирования конфликта на Украине без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», - рассказал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

При этом Дмитрий Песков отметил, что нельзя сказать, что украинской теме было уделено центральное внимание на встрече.

Ранее о том, что украинский конфликт нельзя решить без России, говорили заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. По итогам встречи в Москве они пришли к выводу, что продвигаемые киевскими властями и странами Запада к РФ ультиматумы наносят вред перспективам его завершения.