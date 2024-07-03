Семеро россиян остаются в больницах после ДТП с автобусом в Анталье

В больницах после ДТП с автобусом в Анталье в Турции остаются семь россиян. Об этом сообщает генконсульство РФ в Анталье.

В посольстве сообщили, что всего в автобусе, который направлялся в аэропорт, находились 18 граждан России и семь граждан Белоруссии. Двое россиян вылетели на родину в запланированное время, остальные были госпитализированы.

По данным на 17.00 по московскому времени, в больницах остаются семь россиян, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь. У одного пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы.

Остальные пострадавшие были размещены в гостинице, они планируют вернуться в Россию в ближайшее время.

Ранее стало известно, что автобус с туристами врезался в ограждение и бетонный столб на въезде на перекресток и вылетел на проселочную дорогу.