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Более 10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Транспорт, который вез людей в аэропорт Антальи, врезался в столб.
Услада Дубинина 2024-07-03 11:13:41
© Фото: Wali Sabawoon, ZUMAPRESS, Globallookpress

Группа из 20 туристов пострадала в ДТП с автобусом в Турции, об этом сообщает Alanya Postasi. В автобусе находились 16 туристов из России и четверо - из Белоруссии. 

«Автомобиль врезался в ограждение и бетонный столб на въезде на перекресток и вылетел на проселочную дорогу», - указывает издание.

Известно о погибшем водителе автобуса. Пострадавшие туристы доставлены в больницы. Уточняется, что микроавтобус направлялся из отеля в аэропорт Антальи. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, будет проведено расследование.

#авария #Турция #ДТП #аланья
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