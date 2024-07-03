Более 10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Группа из 20 туристов пострадала в ДТП с автобусом в Турции, об этом сообщает Alanya Postasi. В автобусе находились 16 туристов из России и четверо - из Белоруссии.

«Автомобиль врезался в ограждение и бетонный столб на въезде на перекресток и вылетел на проселочную дорогу», - указывает издание.

Известно о погибшем водителе автобуса. Пострадавшие туристы доставлены в больницы. Уточняется, что микроавтобус направлялся из отеля в аэропорт Антальи. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, будет проведено расследование.