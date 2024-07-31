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ВС РФ уничтожили 19 беспилотников в небе над Россией

По данным Минобороны РФ, еще по одному аппарату уничтожены в Курской, Калужской, Ростовской областях и Республике Крым.
2024-07-31 08:11:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 11 БПЛА над Белгородской и четыре летательных аппарата в небе над Брянской областями. Кроме того, еще по одному БПЛА уничтожили в районах Курской, Калужской, Ростовской областей и Республики Крым.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника в регионе.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #МО РФ #украинские беспилотники #атаки всу
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