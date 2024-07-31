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Украинский беспилотник уничтожен над Калужской областью

В районе сработали дежурные средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-07-31 07:32:47
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Украинский беспилотник был сбит над территорией Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Губернатор отметил, что благодаря сработавшим на территории Куйбышевского района дежурным средствам ПВО удалось предотвратить попытку теракта.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», - написал он в Telegram-канале.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории России. Так, 29 июля, российские военнослужащие сбили 39 беспилотников ВСУ в небе над Россией.

#в стране и мире #Калужская область #Владислав Шапша #Беспилотник ВСУ
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