Россиянам рассказали, как правильно выбрать дыню

В России первые дыни созревают в конце июля. На юге их сезон начинается намного раньше. Однако пик сбора приходится на середину августа. «360» поделился, как правильно выбрать дыню и какой сорт подойдет.

Существуют некоторые хитрости для распознавания сладкой и спелой дыни «колхозницы». Отмечается, что цвет плода должен быть насыщенным. При выборе этого сорта необходимо обратить внимание на целостность кожуры. Лучше не покупать дыню, если имеются повреждения или загнивания. На этих местах могут возникать бактериальные вкрапления. Также сочная дыня должна быть тяжелой. Можно попробовать щелкнуть по ней пальцами - звук должен быть глухим.

Кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина дала совет по выбору дыни.

«Надо взять дыню и чуть-чуть надавить на противоположную сторону от хвостика. Если она продавливается, это вкусный плод», - поделилась Ганичкина.

По ее словам, если пальцы проваливаются, то дыня перезрела. Она добавила, что спелая дыня ароматно пахнет.

Дыня «торпеда» имеет более овальную форму и менее насыщенный окрас кожуры. Этот сорт родом из Узбекистана. Для того чтобы выбрать спелый плод, необходимо это делать в конце августа. Именно на это время приходится пик сбора. Если попробовать взять раньше, есть шанс столкнуться с жесткой и несладкой дыней. При этом кожура не должна быть сморщенной.

Чтобы понять, смазывали ли дыню «торпеду» жидкостью для придания блеска и продления срока хранения, можно слегка надавить на плод. В этом случае останется жирный след. Дыни этого сорта также должны быть мягкими на ощупь и ароматно пахнуть.

Дыни не содержат бактерии, которые могут вызвать отравление. Однако их необходимо хорошо мыть, чтобы не навредить здоровью. По этой причине не рекомендуется покупать их на обочинах дорог.

Дыню лучше всего съедать сразу. Если же часть остается, то нельзя ее хранить в пакете. Оставшуюся часть необходимо накрыть чистым полотенцем или тканью и положить в холодильник.

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