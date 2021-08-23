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Диетолог назвала необычный способ есть дыню

Виктория Ивашечкина
06:39 23.08.2021
По словам эксперта, лакомство можно сочетать с самыми разными продуктами.
Диетолог назвала необычный способ есть дыню
© Фото: pixabay.com
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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью радио Sputnik, с какими продуктами и напитками можно или нельзя сочетать дыню.

По словам врача, ряд экспертов считают, что данный плод ни с какими продуктами не стоит объединять. При этом в разных странах есть блюда, в состав которых входит дыня наряду с другими ингредиентами.

«В средиземноморских странах есть классический рецепт: салат в дыне. Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук», – рассказала Белоусова.

По ее словам, дыню действительно можно сочетать с самыми разными продуктами. Единственное исключение - свежие овощи.

Белоусова подчеркнула, что не стоит сочетать дыню с большим количеством свежих овощей. От этого может быть расстройство кишечника.
По словам диетолога, выбирая напиток к дыне, лучше всего остановиться на горячем чае: зеленом или черном. При этом холодная вода плохо сочетается с этим плодом.

«Дыня не «любит» большое количество холодной воды рядом с собой – могут возникнуть и урчание, и диарея», - считает врач.

Кроме того, Белоусова не рекомендует запивать дыню кисломолочными напитками.

Таже диетолог отметила, что долго хранить дыню в холодильнике не нужно, но два-четыре дня она продержится. Но упаковывать дыню нужно не в пленку, а в фольгу.

Ранее главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала о заболеваниях, при которых нельзя есть арбуз и дыню.

К примеру, продукты могут быть опасны для людей с мочекаменной болезнью, сахарным диабетом.

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