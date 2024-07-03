Вертолет МЧС привлекли к тушению пожара в промзоне под Екатеринбургом

В Березовском в Свердловской области сотрудники МЧС работают над тушением пожара на базе, где также находится склад с горюче-смазочными материалами и химической продукцией.

Пожар охватил 2 000 квадратных метров, продолжается проливка территории, над которой работает также и авиация МЧС в виде вертолетов.

Открытое горение практически ликвидировано, на месте сохраняются клубы дыма, видны сгоревшие склады, обрушившиеся от пожара здания и пострадавший от огня грузовик.

Ранее стало известно, что на базе находится склад компании, производящей химическую продукцию, реагенты и удобрения.