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Вертолет МЧС привлекли к тушению пожара в промзоне под Екатеринбургом

Открытое горение на базе с химикатами под Екатеринбургом практически ликвидировали.
Мария Зайцева 2024-07-03 17:38:31
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В Березовском в Свердловской области сотрудники МЧС работают над тушением пожара на базе, где также находится склад с горюче-смазочными материалами и химической продукцией.

Пожар охватил 2 000 квадратных метров, продолжается проливка территории, над которой работает также и авиация МЧС в виде вертолетов.

Открытое горение практически ликвидировано, на месте сохраняются клубы дыма, видны сгоревшие склады, обрушившиеся от пожара здания и пострадавший от огня грузовик.

Ранее стало известно, что на базе находится склад компании, производящей химическую продукцию, реагенты и удобрения.

#пожар #Свердловская область #МЧС #Екатеринбург #наш эксклюзив #тушение огня
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