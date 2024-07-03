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На базе с химической продукцией под Екатеринбургом разгорелся пожар

Горит база, где находится компания «Петронит», которая производит химическую продукцию, реагенты и удобрения.
Мария Зайцева 2024-07-03 16:04:42
© Фото: RU66RU, Telegram © Видео: ekat01, Telegram

В Березовском под Екатеринбургом разгорелся сильный пожар на базе, где находится компания «Петронит» по адресу поселок Ленинский, 30А. Об этом сообщает Е1.ру.

Компания производит химическую продукцию, реагенты и удобрения. На базе находятся и другие компании. На место направлены подразделения пожарных и спасателей.

В МЧС России сообщили, что загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы более 20 специалистов и восемь единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 2 000 квадратных метров.

Издание сообщило, что мэр Березовского Евгений Писцов в курсе ситуации. Он заявил, что информация была передана в ЕДДС.

#в стране и мире #пожар #Свердловская область #база #екатеринбрг #химическая продукция
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