На базе с химической продукцией под Екатеринбургом разгорелся пожар

В Березовском под Екатеринбургом разгорелся сильный пожар на базе, где находится компания «Петронит» по адресу поселок Ленинский, 30А. Об этом сообщает Е1.ру.

Компания производит химическую продукцию, реагенты и удобрения. На базе находятся и другие компании. На место направлены подразделения пожарных и спасателей.

В МЧС России сообщили, что загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы более 20 специалистов и восемь единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 2 000 квадратных метров.

Издание сообщило, что мэр Березовского Евгений Писцов в курсе ситуации. Он заявил, что информация была передана в ЕДДС.