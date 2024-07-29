ВС РФ сбили 39 украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие уничтожили 39 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские боевики предприняли очередную попытку совершить теракт на территории России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории РФ. Так, 28 июля в небе над Курской областью российские военнослужащие уничтожили 12 беспилотников ВСУ.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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