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В секторе Газа при ударах Израиля погибли 28 человек

За сутки пострадали 125 человек в результате израильских ударов.
Мария Зайцева 2024-07-03 16:54:15
© Фото: Jamal Awad, XinHua, Globallookpress

За сутки в секторе Газа погибли 28 человек, 125 пострадали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения анклава.

«Израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в том числе 28 мучеников и 125 раненых за последние 24 часа», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается также, что некоторые пострадавшие находятся под завалами, до них не могут добраться врачи скорой помощи.

Минздрав сообщил, что с 7 октября 2023 года число жертв возросло до 37 953 погибших и 87 266 раненых.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило о четырех погибших в результате израильского рейда на Западном берегу реки Иордан.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #пострадавшие #погибшие #Министерство здравоохранения
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