В секторе Газа при ударах Израиля погибли 28 человек

За сутки в секторе Газа погибли 28 человек, 125 пострадали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения анклава.

«Израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в том числе 28 мучеников и 125 раненых за последние 24 часа», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается также, что некоторые пострадавшие находятся под завалами, до них не могут добраться врачи скорой помощи.

Минздрав сообщил, что с 7 октября 2023 года число жертв возросло до 37 953 погибших и 87 266 раненых.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило о четырех погибших в результате израильского рейда на Западном берегу реки Иордан.