Экс-заместителя губернатора ЯНАО Воронова отправили под арест

Басманный районный суд Москвы отправил под арест экс-заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Воронова обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ, подразумевающей взятку в особо крупном размере.

Отмечается, что, по версии следствия, экс-заместитель получил взятку от организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежит его семье, взамен на общее покровительство коммерческой деятельности компании и взаимосвязанных с ней организаций при заключении и исполнении государственных контрактов в автономном округе.

Андрея Воронова заключили под стражу на один месяц и 30 суток, до 1 сентября 2024 года.

Ранее суд в Москве арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении взятки в особо крупном размере.