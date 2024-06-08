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Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Тюменской области

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Игнат Далакян 2024-06-08 20:18:45
© Фото: moscowcourts Telegram

Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток», - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что он пробудет в следственном изоляторе до 6 августа. Ему грозит от 8-ми до 15-ти лет лишения свободы.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин занимал свою должность с 2012 года. Он курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства.

#Москва #в стране и мире #Тюменская область #арест #суд #взятка
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