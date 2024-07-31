Глава МИД Кубы Родригес осудил атаку ЦАХАЛ по Бейруту

Глава МИД Кубы Бруно Родригес осудил удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погибли не менее четырех человек. Он заявил, что подобные действия выводят конфликт на Ближнем Востоке на опасный уровень.

«Мы осуждаем израильскую атаку на южный пригород Бейрута в Ливане, агрессию, которая ухудшает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней и с серьезными последствиями», - пишет Родригес в соцсети Х.

Израиль атаковал южный пригород Бейрута с целью ликвидировать высокопоставленного командира группировки «Хезболла», ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей. Из-за удара ЦАХАЛ в Бейруте пострадали не менее 74 человек и погибли не менее четырех. Среди погибших оказались двое детей четырех и шести лет.