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Глава МИД Кубы Родригес осудил атаку ЦАХАЛ по Бейруту

По мнению министра иностранных дел Кубы Родригеса, эта агрессия усиливает конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней.
Анастасия Бобылева 2024-07-31 06:02:55
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Глава МИД Кубы Бруно Родригес осудил удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погибли не менее четырех человек. Он заявил, что подобные действия выводят конфликт на Ближнем Востоке на опасный уровень.

«Мы осуждаем израильскую атаку на южный пригород Бейрута в Ливане, агрессию, которая ухудшает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней и с серьезными последствиями», - пишет Родригес в соцсети Х.

Израиль атаковал южный пригород Бейрута с целью ликвидировать высокопоставленного командира группировки «Хезболла», ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей. Из-за удара ЦАХАЛ в Бейруте пострадали не менее 74 человек и погибли не менее четырех. Среди погибших оказались двое детей четырех и шести лет.

#в стране и мире #Куба #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ
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