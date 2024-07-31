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Число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута возросло до четырех

Также Минздрав Ливана сообщил о 74 раненых в результате атаки Израиля.
Анастасия Бобылева 2024-07-31 05:39:13
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Число погибших в результате атаки Израиля по пригороду Бейрута возросло до четырех. Известно, что двое из них - дети четырех и шести лет. Об этом пишет телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на данные Минздрава Ливана.

Уточняется, что число раненых также возросло. По последним  данным, из-за удара ЦАХАЛ пострадали 74 человека. Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим и вести поиск пропавших людей, разбирая завалы.

Ранее сообщалось о 68 раненых мирных жителях в результате удара Израиля по пригороду Бейрута. Также стало известно, что одна женщина погибла.

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #атака
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