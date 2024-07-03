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Восемь человек ранены при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре

По подстанции ударили три дрона-камикадзе ВСУ квадрокоптерного типа.
Игнат Далакян 2024-07-03 14:53:50
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Украинские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожкой атомной станции.

«Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара», - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

В сообщении отмечается, что украинские боевики применили три дрона-камикадзе квадрокоптерного типа.

Все пострадавшие сотрудники доставлены в медико-санитарную часть Энергодара. На данный момент они находятся под постоянным контролем врачей.

Отмечается, что при ударе были повреждены оба трансофрматора, сейчас уточняется характер повреждений. Нарушены штатная схема энергоснабжения города и штатное функционирование объектов станции. Без энергоснабжения остались транспортный цех, типография, УПТК.

В ЗАЭС отметили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Ранее украинские боевики нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке. При помощи таких постов непрерывно ведется радиационный контроль окружающей среды в санитарно-защитных зонах.

#ВСУ #дроны #удар #энергодар #заэс
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