Лукашенко заявил, что у Белоруссии и России единые цели и ценности

Белорусский лидер Александр Лукашенко в День независимости Белоруссии заявил, что у страны единые ценности с Россией. По его словам, без независимости невозможно существование государства, а без государства «нет нас».

«Россия и мы - это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения», - цитирует RT президента Белоруссии.

Лукашенко в День независимости Белоруссии также отметил, что самое сложное для настоящего президента - это высокое доверие народа. По его словам, на посту главы государства он каждое утро, вечер или ночь просыпается в холодном поту с мыслями: «Тебе же доверили. Как бы не подвести».

Ранее в Белоруссии прошел военный парад в честь 80-летия освобождения Минска. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости и назвал узы дружбы двух стран надежной основой развития отношений.