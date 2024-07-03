МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко заявил, что у Белоруссии и России единые цели и ценности

По словам Лукашенко, Белоруссия ни с каким государством не имеет подобные отношения.
Игнат Далакян 2024-07-03 15:26:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко в День независимости Белоруссии заявил, что у страны единые ценности с Россией. По его словам, без независимости невозможно существование государства, а без государства «нет нас».

«Россия и мы - это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения», - цитирует RT президента Белоруссии.

Лукашенко в День независимости Белоруссии также отметил, что самое сложное для настоящего президента - это высокое доверие народа. По его словам, на посту главы государства он каждое утро, вечер или ночь просыпается в холодном поту с мыслями: «Тебе же доверили. Как бы не подвести».

Ранее в Белоруссии прошел военный парад в честь 80-летия освобождения Минска. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости и назвал узы дружбы двух стран надежной основой развития отношений.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #ценности #Александр Лукашенко #День независимости Белоруссии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 