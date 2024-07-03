Песков: Путин и Эрдоган обсудят визит лидера РФ в Турцию

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят предстоящий визит российского лидера в Турцию. Об этом заявил «Звезде» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дата поездки будет определена после согласования графиков.

«На повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику - он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики. Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки», - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, встреча с Эрдоганом на данный момент запланирована к проведению в формате делегаций, однако президенты всегда могут перевести ее в формат «тет-а-тет».

Напомним, что саммит ШОС пройдет с 3 по 4 июля. У российского лидера запланирован ряд важных двусторонних бесед с участниками саммита. В рамках саммита будет принято решение о вступление в ряды организации Республики Беларусь.