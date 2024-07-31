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В Курской области в результате атаки ВСУ начался пожар

Возгорание на объекте произошло в Курском районе Курской области.
Анастасия Бобылева 2024-07-31 04:43:57
© Фото: mchs_46 Telegram

В результате атаки ВСУ на объекте в Курской области начался пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», - говорится в публикации в его Telegram-канале.

Смирнов также сообщил, что специалисты локализовали возгорание.

Днем ранее в небе над Курской областью заметили 19 беспилотников, все они были уничтожены. Попытку ВСУ совершить террористическую атаку удалось предотвратить.

#в стране и мире #пожар #Курская область #ВСУ #атака #Возгорание
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