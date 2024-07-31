В Курской области в результате атаки ВСУ начался пожар

В результате атаки ВСУ на объекте в Курской области начался пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», - говорится в публикации в его Telegram-канале.

Смирнов также сообщил, что специалисты локализовали возгорание.

Днем ранее в небе над Курской областью заметили 19 беспилотников, все они были уничтожены. Попытку ВСУ совершить террористическую атаку удалось предотвратить.