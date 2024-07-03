Крановщик в Москве мог погибнуть из-за передозировки наркотиков

Крановщик, тело которого обнаружили в кабинке на высоте 90 метров, мог погибнуть от передозировки наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами», - заявил собеседник агентства.

Напомним, тело сотрудника крана спасатели снимали с использованием альпинистского снаряжения. Специалисты сначала спустили тело рабочего на тросе, затем - на рабочем лифте. Видео работы спасателей опубликовала «Звезда».