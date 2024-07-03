МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крановщик в Москве мог погибнуть из-за передозировки наркотиков

Для установления точной причины смерти крановщика в Москве назначены экспертизы.
Услада Дубинина 2024-07-03 14:29:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Крановщик, тело которого обнаружили в кабинке на высоте 90 метров, мог погибнуть от передозировки наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами», - заявил собеседник агентства.

Напомним, тело сотрудника крана спасатели снимали с использованием альпинистского снаряжения. Специалисты сначала спустили тело рабочего на тросе, затем - на рабочем лифте. Видео работы спасателей опубликовала «Звезда».

#Москва #в стране и мире #передозировка #Экспертиза #кран
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 