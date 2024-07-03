В Москве тело погибшего от жары крановщика спустили с 90-метровой высоты

Тело погибшего из-за жары крановщика спустили с 90-метровой высоты в Москве. Спасатели применили альпинистское снаряжение. Сначала тело рабочего спустили на тросе, а затем - на строительном лифте.

Сотрудник потерял сознание утром 3 июля в кабинке крана на строительной площадке высотного здания из-за аномальной жары. На место происшествия направили спасателей.



По предварительной информации, у погибшего диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность, передает ТАСС.