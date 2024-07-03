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В Москве тело погибшего от жары крановщика спустили с 90-метровой высоты

Специалисты спустили тело крановщика с помощью альпинистского снаряжения.
Услада Дубинина 2024-07-03 12:55:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тело погибшего из-за жары крановщика спустили с 90-метровой высоты в Москве. Спасатели применили альпинистское снаряжение. Сначала тело рабочего спустили на тросе, а затем - на строительном лифте.

Сотрудник потерял сознание утром 3 июля в кабинке крана на строительной площадке высотного здания из-за аномальной жары. На место происшествия направили спасателей.

По предварительной информации, у погибшего диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность, передает ТАСС. 

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