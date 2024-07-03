Шольц каждый день шлет СМС проигравшему на выборах Макрону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц каждый день отправляет СМС-сообщения со словами поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону, чья коалиция «Вместе за республику» потерпела поражение на парламентских выборах. По словам Шольца, он пишет Макрону каждый день после оглашения результатов выборов.

«В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, страна, которая так много для меня значит, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией», - цитирует слова Шольца издание Spiegel.

Издание отметило, что обычно германские лидеры не комментируют выборы в других странах, но Шольц решил высказаться о своей четкой позиции по данному вопросу.

Напомним, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции центристская коалиция Макрона потерпела сокрушительное поражение, заняв третье место. Лидером гонки стала партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен - за нее проголосовали 34% французов. Второе место занял «Новый народный фронт».