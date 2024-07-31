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Морпехи ТОФ показали лабораторию, в которой ремонтируют дроны ВСУ

В лаборатории специалисты изучают и ремонтируют беспилотники ВСУ, чтобы отправить их обратно боевикам, но уже с боеприпасами.
Павел Кольцов 2024-07-31 06:55:19
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Ударный беспилотник неотвратимо движется к цели и залетает прямо в укрытие украинских боевиков. Ежедневно камчатские морпехи используют десятки дронов, продвигаясь вперед на Времевском выступе. Арсенал пополняют в том числе собственными силами.

Специалисты не только собирают свои, но и подбирают беспилотники противника, упавшие под воздействием систем РЭБ. Их изучают, ремонтируют и зачастую отправляют в обратную сторону с подвешанными боеприпасами.

Оставшиеся разбирают на запчасти. Стены облеплены трофейными беспилотниками, и новые трофеи военнослужащие получают каждый день. Свою лабораторию бойцы разведывательного подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота развернули у самой линии соприкосновения.

Боец с позывным Пионер в зоне спецоперации находится меньше полугода. Он рассказал, что с детства увлекался электротехникой и здесь чувствует себя на своем месте.

«В конце февраля подписал контракт, тут я был уже 11 марта. Сижу, обучаюсь, помогаю, проявляю себя», - поделился он.

Целиком или по частям беспилотник скоро достанется прежним хозяевам. Правда, дорогой для них ценой - очередными потерями живой силы и бронетехники.

Ранее экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил украинские опорные пункты на Времевском выступе. Цель удается поразить двумя точными попаданиями.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #беспилотники #ВСУ #наш эксклюзив #морпехи ТОФ
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