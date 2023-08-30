Российский «Солнцепек» сжег украинские опорники на Времевском выступе
Наши бойцы любят свою машину за маневренность и огневую мощь, на их счету уже более тысячи выпущенных снарядов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Правый фланг Времевского выступа. Одна из самых грозных боевых машин нашей армии на разгоне с легкостью заходит в поворот. Экипаж выводит ТОС «Солнцепек» на огневую позицию. Медлить некогда - участок «прощупывают» дроны противника.
«Солнцепек» двумя точными попаданиями термобарических снарядов выжигает опорные пункты украинских националистов со скоплением бронетехники. Поражение цели фиксируют средства объективного контроля. Для расчета боевой машины это сигнал на отход в безопасный район.
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