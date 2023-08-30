Российский «Солнцепек» сжег украинские опорники на Времевском выступе

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Уже после возвращения и маскировки «Солнцепека» командир с позывным Селенга рассказывает, что преимущество этой машины в принципе нанесения огневого поражения. Уничтожение противника происходит не осколками, а высочайшей температурой и взрывной волной. Упавший снаряд создает зону повышенного давления за счет специальной смеси внутри боеприпаса, которая воспламеняется и сжигает все вокруг.

«Да, противнику интересна эта наша цель, потому что она наносит ему достаточно эффективное огневое поражение. Противник ее боится и поэтому старается поймать», - сказал Селенга.

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов отметил, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» способна наносить противнику очень серьезный урон. Он добавил, что по количеству использованных снарядов видно, насколько интенсивно на этом направлении ведется работа.

Из-за постоянной охоты вражеских беспилотников на боевую машину, военнослужащие Восточного военного округа установили на корпус дополнительную защиту в виде противокумулятивных экранов. Теперь ни ВОГи, ни дроны-камикадзе серьезной угрозы для них не представляют.

Сегодня на счету у экипажа свыше тысячи выпущенных снарядов. Свою боевую машину бойцы нахваливают за огневую мощь и маневренность, ведь ни одна другая армия мира подобные огнеметные системы до сих пор не использует.