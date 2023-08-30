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Российский «Солнцепек» сжег украинские опорники на Времевском выступе

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
10:29 30.08.2023
Наши бойцы любят свою машину за маневренность и огневую мощь, на их счету уже более тысячи выпущенных снарядов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Правый фланг Времевского выступа. Одна из самых грозных боевых машин нашей армии на разгоне с легкостью заходит в поворот. Экипаж выводит ТОС «Солнцепек» на огневую позицию. Медлить некогда - участок «прощупывают» дроны противника.

«Солнцепек» двумя точными попаданиями термобарических снарядов выжигает опорные пункты украинских националистов со скоплением бронетехники. Поражение цели фиксируют средства объективного контроля. Для расчета боевой машины это сигнал на отход в безопасный район.

© ТРК «Звезда»

Уже после возвращения и маскировки «Солнцепека» командир с позывным Селенга рассказывает, что преимущество этой машины в принципе нанесения огневого поражения. Уничтожение противника происходит не осколками, а высочайшей температурой и взрывной волной. Упавший снаряд создает зону повышенного давления за счет специальной смеси внутри боеприпаса, которая воспламеняется и сжигает все вокруг.

«Да, противнику интересна эта наша цель, потому что она наносит ему достаточно эффективное огневое поражение. Противник ее боится и поэтому старается поймать», - сказал Селенга.

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов отметил, что тяжелая огнеметная система «Солнцепек» способна наносить противнику очень серьезный урон. Он добавил, что по количеству использованных снарядов видно, насколько интенсивно на этом направлении ведется работа. 

Из-за постоянной охоты вражеских беспилотников на боевую машину, военнослужащие Восточного военного округа установили на корпус дополнительную защиту в виде противокумулятивных экранов. Теперь ни ВОГи, ни дроны-камикадзе серьезной угрозы для них не представляют.

Сегодня на счету у экипажа свыше тысячи выпущенных снарядов. Свою боевую машину бойцы нахваливают за огневую мощь и маневренность, ведь ни одна другая армия мира подобные огнеметные системы до сих пор не использует.

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