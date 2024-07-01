В Гидрометцентре рассказали о «египетских ночах» в Москве в начале июля

Первые числа июля в Москве будут аномально жаркими, температура превысит рекордные показатели. Об этом «Звезде» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«За весь период наблюдений, за 146 лет, максимальная температура в Москве 1 июля была зафиксирована в 1890 году и составила 32,6 градуса... Сейчас прогнозируется превышение этих рекордных значений. Это характеристика того, что погода аномально жаркая», - рассказал эксперт.

Июльскую жару в Москве можно будет сопоставить с температурой в южных регионах РФ, например в Астрахани. Во вторник в столице температура достигнет 31-33 градусов, а в среду и четверг - 33-35. Ночью тоже будет очень тепло.

«"Египетские ночи" на этой неделе будут в столице - температура в центре может достигать 23-25 градусов, в спальных районах Москвы - 20-22. Все из-за огромного количества высоких домов, стены за день накапливают тепло, и ночью происходит отдача», - пояснил синоптик.

Вильфанд также предупредил москвичей об опасности такой жаркой погоды.

«Да, многие любят жару, но медики предупреждают, что длительные периоды такой жаркой погоды опасны для организма. Этот период называется "волной тепла" - ласковое название, но это очень опасная ситуация», - отметил синоптик.

С 11 до 15 часов находиться под солнечными лучами не стоит, предупредил Вильфанд.



Ранее в МЧС РФ предупредили москвичей о жаре. Жителям и гостям столицы посоветовали не перегреваться на солнце, носить одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы, а также пить больше воды.