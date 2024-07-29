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Расчеты «Града» показали, как громят позиции ВСУ в Херсонской области

На видео артиллеристы нанесли удары по пункту дислокации ВСУ на правом берегу Днепра из РСЗО «Град» и уничтожили его.
2024-07-29 05:02:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» арктического мотострелкового соединения поразили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям боевиков.

Воздушная разведка выявила цель. Расчеты в кратчайшие сроки заняли позиции и обрушили огонь на противника. Разведку и корректировку целей вели расчеты беспилотников. В результате боевой работы ПВД ВСУ с большим количеством личного состава противника удалось уничтожить.

Реактивные осколочно-фугасные снаряды, которые используют артиллеристы, летят на расстояние от 4 до 40 километров. Одна РЗСО может накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить все выявленные цели: опорные пункты, живую силу и военную технику противника.

Ранее экипаж Ка-52М нанес удары по позициям ВУ ракетами «Вихрь» и С-8. В результате боевой работы летчики уничтожили скопление живой силы противника в лесополосе.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #РСЗО Град #Херсонская область #правый берег Днепра
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