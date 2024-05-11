Русофобская политика властей Финляндии привела к остановке работы промышленных предприятий, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. По его мнению, турбизнес несет убытки, а поселения возле финско-российской границы пустеют.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса», - рассказал Беляев в интервью ТАСС.

Представитель МИД РФ считает, что финская сторона сделала все для разрушения связи между приграничными регионами России и Финляндии. Российская сторона всегда думала о принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения, подчеркнул Сергей Беляев.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о возможном открытии пограничного пункта с Россией после принятия закона о беженцах. Закон находится в доработке, парламент планирует его рассмотреть через одну-две недели.