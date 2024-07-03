Белоусов: РФ настроена развивать военное сотрудничество в СНГ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Россия решительно настроена развивать сотрудничество между министерствами обороны в странах СНГ.

«Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям», - сказал Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран-участниц СНГ в Минске.

Также Андрей Белоусов напомнил, что следующий, 2025 год в СНГ объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. При этом Белоусов подчеркнул, что уроки этой отгремевшей 80 лет назад войны остаются актуальными до сих пор.

Кроме этого, министр обороны России подчеркнул, что Запад не только спровоцировал, но и специально затягивает украинский кризис.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.