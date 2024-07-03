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Белоусов заявил, что Запад специально затягивает украинский кризис

Андрей Белоусов напомнил, что именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис.
2024-07-03 12:47:28
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис.

Выступая на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ глава российского оборонного ведомства обвинил Соединенные Штаты и союзников в затягивании сложившегося на Украине кризиса.

«Именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает», - заявил он.

Как утверждает Белоусов, западные страны потворствуют временному правительству Украины в насаждении нацизм. По словам министра, нацизм в этой стране проявляется в острых формах.

Кроме того, Запад прилагает максимальные усилия для искажения исторической правды, добавил глава Минобороны. При этом Белоусов подчеркнул, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.

 

 

 

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