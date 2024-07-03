Белоусов: председательствуя в СНГ, РФ будет противодействовать вызовам

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что в период председательства в СНГ РФ считает приоритетом противодействие вызовам.

«На фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам», - сказал глава российского оборонного ведомства, открывая заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Напомним, накануне Белоусов прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ. На встрече его единогласно избрали председателем Совета министров обороны. Также Белоусов понаблюдал за военным парадом в честь Дня независимости Белоруссии и возложил цветы к мемориалу в честь воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

В ходе заседания глава Минобороны напомнил о заявлениях президента РФ Владимира Путина о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. По словам министра, в будущей системе безопасности важную роль играют созданные многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.