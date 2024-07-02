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Пленный ВСУшник рассказал, как по ошибке дважды стрелял по своим

Украинец Вячеслав Курочкин признался, что взяточничество в рядах ВСУ в период боевых действий носит повальный характер.
2024-07-02 17:41:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Курочкин рассказал о плохом планировании боевых действий командованием, в результате он дважды случайно стрелял по своим. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Мы не знаем даже, где позиции, куда нам, как нам, блин, бежать. Даже где какие позиции, где кто стоит, и чтоб мы друг друга даже не переклацали. Я два раза стрелял по своим. Свои стояли напротив, я вижу движение. По рации передаю, никто не отвечает, никто не подтверждает. И я вел стрельбу по своему даже», - сказал Курочкин.

Был мобилизован после того, как на работе его заставили пойти в военкомат для обновления данных. Вскоре Вячеслава бросили на передовую. Пленный пожаловался на то, что командование относится к подчиненным как к мясу, сидит в теплых кабинетах и не жалеет людей. По мнению Курочкина, украинская сторона несет тяжелые потери в живой силе из-за плохих командиров.

Как утверждает пленный, обеспеченные люди не рискуют своей жизнью, поскольку есть возможность откупиться. На передовую отправляют «нищебродов», которых не жалко.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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