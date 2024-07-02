Пленный ВСУшник рассказал, как по ошибке дважды стрелял по своим

Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Курочкин рассказал о плохом планировании боевых действий командованием, в результате он дважды случайно стрелял по своим. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Мы не знаем даже, где позиции, куда нам, как нам, блин, бежать. Даже где какие позиции, где кто стоит, и чтоб мы друг друга даже не переклацали. Я два раза стрелял по своим. Свои стояли напротив, я вижу движение. По рации передаю, никто не отвечает, никто не подтверждает. И я вел стрельбу по своему даже», - сказал Курочкин.

Был мобилизован после того, как на работе его заставили пойти в военкомат для обновления данных. Вскоре Вячеслава бросили на передовую. Пленный пожаловался на то, что командование относится к подчиненным как к мясу, сидит в теплых кабинетах и не жалеет людей. По мнению Курочкина, украинская сторона несет тяжелые потери в живой силе из-за плохих командиров.

Как утверждает пленный, обеспеченные люди не рискуют своей жизнью, поскольку есть возможность откупиться. На передовую отправляют «нищебродов», которых не жалко.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.