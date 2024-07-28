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Белоусов открыл барельеф, посвященный покорению Антарктиды моряками

Торжественная церемония прошла в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
2024-07-28 16:44:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В День ВМФ России министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл в Санкт-Петербурге в Адмиралтействе барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

«По традиции в День Военно-Морского Флота мы открываем барельефы, посвященные великим флотоводцам и важным вехам в истории российского флота», – сказал глава военного ведомства.

В ходе торжественной церемонии показали барельеф «Открытие Антарктиды русскими моряками (1820 г.» и четыре портретных барельефа адмиралам Павлу Нахимову и Федору Ушакову, адмиралам Михаилу Лазареву и Фаддею Беллинсгаузену, а также адмиралу Григорию Спиридову.

Министр обороны отметил, что благодаря военному таланту адмиралов и мужеству наших моряков одержаны громкие победы при Чесме, Синопе и Корфу. Они приумножили славу отечественного флота, закрепили за Россией статус великой морской державы.

Также Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся в ходе спецоперации. Военные были удостоены ордена Александра Невского, ордена Мужества, ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Санкт-Петербург #Минобороны России #МО РФ #адмиралтейство
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