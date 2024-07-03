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Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ и перестала платить взносы

В Совфеде заявили об отсутствии возможности вести конструктивный диалог в организации и создании препятствий для работы российских парламентариев.
Алексей Курильченко 2024-07-03 12:21:05
© Фото: council.gov.ru

Совет Федерации России принял решение о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Также Россия прекращает платить взносы организации. В ходе заседания участники единогласно проголосовали за приостановку. В Госдуме решение СФ также приняли единогласно.

Отмечается, что российская сторона неоднократно призывала ПА ОБСЕ вести равноправный диалог и работать в направлении построения европейской архитектуры безопасности. Однако данные просьбы остались без ответа.

«Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», - сообщается в Telegram-канале Совфеда.

В сообщении также отмечается, что ассамблея на регулярно основе игнорировала проблемы с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Также делегацию России неоднократно лишали возможности равноправно участвовать в заседаниях организации, а делегатам отказывали в выдаче виз для посещение мероприятий ПА. На сессию ПА ОБСЕ поручено направить телеграммы о принятом постановлении.

#в стране и мире #Совет Федерации #приостановка #ПА ОБСЕ
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