Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ и перестала платить взносы

Совет Федерации России принял решение о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Также Россия прекращает платить взносы организации. В ходе заседания участники единогласно проголосовали за приостановку. В Госдуме решение СФ также приняли единогласно.

Отмечается, что российская сторона неоднократно призывала ПА ОБСЕ вести равноправный диалог и работать в направлении построения европейской архитектуры безопасности. Однако данные просьбы остались без ответа.

«Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», - сообщается в Telegram-канале Совфеда.

В сообщении также отмечается, что ассамблея на регулярно основе игнорировала проблемы с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике. Также делегацию России неоднократно лишали возможности равноправно участвовать в заседаниях организации, а делегатам отказывали в выдаче виз для посещение мероприятий ПА. На сессию ПА ОБСЕ поручено направить телеграммы о принятом постановлении.