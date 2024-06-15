МИД Румынии не выдал визы делегатам из РФ для участия в сессии ОБСЕ

Министерство иностранных дел Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ.

Об инциденте в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Браво, товарищи Румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации. Мы, конечно же, будем это помнить», - написал Карасин.

О решении румынских властей было известно заранее. Официальную ноту прислал МИД. В ней говорится, что власти страны отказывают российским делегатам во въезде из-за ситуации на Украине.

Ранее представительство России при ОБСЕ заявило, что организация по сути приняла сторону Киева. Так, генсек Хельга Шмид не осудила атаки киевского режима по мирным российским регионам. Таким образом, продолжается курс на «форсированное обрушение платформы» организации, уточнили в постпредстве России.