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Боец «Шатун» рассказал об укрытии РСЗО «Ураган» от беспилотников

«Ураган» одним залпом может уничтожить технику ВСУ на большой площади и пробить позиции с перекрытиями толщиной в полметра.
Алина Пчелинцева Мария Зайцева 2024-07-31 21:54:44
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет РСЗО «Ураган» состоит из двух человек вместо пяти: механика-водителя и командира боевой машины. На огневой позиции системе приходится находится меньше времени, а на развертывание в таком составе уходит не более двух минут.

«Ураган» одним залпом может уничтожить технику ВСУ на большой площади и пробить позиции с перекрытиями толщиной в полметра. Масса одного снаряда — свыше 200 килограммов.

Боец с позывным «Шатун» в ноябре прошлого года заключил контракт, и теперь помогает штурмовикам на Харьковском направлении. В то время, как противник всячески пытается отыскать «Ураганы» и уничтожить их.

«Вообще РСЗО такая сладкая цель для "птичек". Охотятся часто. Поэтому выезжаем с перекрытием: купола с собой, и лишние глаза не бывают — смотрим в небо, оберегаемся», - рассказал он.

«Ураганы» всегда выходят с группой прикрытия — машины оснащены системой радиоэлектронной борьбы «Капюшон». А с помощью карабина «Сайга» 12-го калибра бойцы наблюдают за небом. Если появляется беспилотник противника, его можно быстро устранить.

«Включаю РЭБ, она немного раньше включается, конечно. И с помощью такого простого устройства, как карабин "Сайга" 12-го калибра наблюдаю за небом. Если появляется какая-то нехорошая "птичка", ее есть возможность устранить. Потому что устранить ее с помощью зарядов с охотничьего ружья, дроби, гораздо проще, чем с нарезного», - рассказал водитель-электрик Иван.

Ранее расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» нанесли удары по пунктам временной дислокации, огневым средствам и живой силе ВСУ.

#бпла #ураган #ВСУ #РСЗО #Север #наш эксклюзив #харьковское направление
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