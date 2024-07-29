«Ураганы» обрушились на пункты дислокации и боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» нанесли удары по пунктам временной дислокации, огневым средствам и живой силе ВСУ. Кадры с боевой работой российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Украинские позиции выявляются с помощью беспилотников, они же корректируют ведение огня. С высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники. Получив координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие расчета приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и начинают по ней работать 220-мм снарядами.

В ролике показано несколько залпов, снятых с разных ракурсов. Видно, как с направляющих вылетают ракеты. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар. Точки, выбранные для ведения огня, расчеты меняют до 10 раз в сутки в дневное и ночное время суток.

Основные цели «Ураганов» - это пункты временной дислокации, командные пункты противника. Часто уничтожают вражескую технику. На счету этой команды десятки вражеских боевых машин. «Ураганы» способны поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии, превышающем 30 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.