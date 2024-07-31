МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генсек ООН Гутерреш обеспокоился эскалацией из-за атак по Бейруту

Антониу Гутерреш заявил об эскалации в момент, когда необходимо прекращение огня в секторе Газа.
Мария Зайцева 2024-07-31 20:39:12
© Фото: WangLili XinHua Globallookpress

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что атаки Израиля по Бейруту, а также убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании являются опасной эскалацией. Об этом сообщает представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, это опасная эскалация в момент необходимости прекращения огня в секторе Газа.

«Генеральный секретарь считает, что атаки, которые мы наблюдали в Южном Бейруте и Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе», - заявил он на брифинге для журналистов.

Дюжаррик дополнил, что Гутерреш призвал к сдержанности и работе над деэскалацией в регионе.

В среду Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате удара по его резиденции.

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #эскалация #ХАМАС #Генсек ООН #Антониу Гутерреш #Исмаил Хания
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 