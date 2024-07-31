Генсек ООН Гутерреш обеспокоился эскалацией из-за атак по Бейруту

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что атаки Израиля по Бейруту, а также убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании являются опасной эскалацией. Об этом сообщает представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, это опасная эскалация в момент необходимости прекращения огня в секторе Газа.

«Генеральный секретарь считает, что атаки, которые мы наблюдали в Южном Бейруте и Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе», - заявил он на брифинге для журналистов.

Дюжаррик дополнил, что Гутерреш призвал к сдержанности и работе над деэскалацией в регионе.

В среду Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате удара по его резиденции.