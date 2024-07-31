Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума

Безработица в России в июне составила 2,4%, обновив исторический минимум. Об этом сообщает Росстатом, приводя статистику безработных граждан 15 лет и старше.

«В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», - указано в докладе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России в ближайшие годы не грозит безработица. В апреле и мае 2024 года уровень безработицы в России составил 2,6%. В мае безработными числились 2,5 миллиона граждан.