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Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума

В июне обновился исторический минимум безработицы в России.
Услада Дубинина 2024-07-31 19:50:13
© Фото: РИА Новости

Безработица в России в июне составила 2,4%, обновив исторический минимум. Об этом сообщает Росстатом, приводя статистику безработных граждан 15 лет и старше.

«В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», - указано в докладе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России в ближайшие годы не грозит безработица. В апреле и мае 2024 года уровень безработицы в России составил 2,6%. В мае безработными числились 2,5 миллиона граждан.

#Экономика #в стране и мире #Путин #безработица #занятость
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