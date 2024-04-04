Путин заявил, что России в ближайшие годы не грозит безработица

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране практически отсутствует безработица. Он сказал это, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит», - отметил президент.

Путин подчеркнул, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками обновления экономики и социальной сферы страны. И как раз из-за отсутствия безработицы они не должны бояться высвобождения рабочих рук - работы хватит на всех.

Владимир Путин подчеркнул, что профсоюзы должны подталкивать руководство и собственников предприятий, учреждений и органов власти к модернизации и внедрению различных технологий, повышающих эффективность.

Ранее президент России констатировал необходимость построить мост между Сахалином и материком.