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Путин заявил, что России в ближайшие годы не грозит безработица

Владимир Путин отметил, что безработица в стране практически отсутствует на данный момент.
Тимур Шерзад 2024-04-04 14:24:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране практически отсутствует безработица. Он сказал это, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 

«У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит», - отметил президент. 

Путин подчеркнул, что профсоюзы должны быть первыми сторонниками обновления экономики и социальной сферы страны. И как раз из-за отсутствия безработицы они не должны бояться высвобождения рабочих рук - работы хватит на всех. 

Владимир Путин подчеркнул, что профсоюзы должны подталкивать руководство и собственников предприятий, учреждений и органов власти к модернизации и внедрению различных технологий, повышающих эффективность. 

Ранее президент России констатировал необходимость построить мост между Сахалином и материком.

#Владимир Путин #безработица #Профсоюзы #Эффективность труда
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