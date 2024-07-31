Россиянам назвали оптимальную длину отпуска для восстановления сил

В среднем для полного восстановления сил россиянам необходимо провести в отпуске 22 дня. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По выясненным данным, женщинам в Москве и области для перезагрузки необходим 21 день, а мужчинам 19. В Санкт-Петербурге и Ленобласти респондентки заявили, что им понадобятся 22 дня отдыха для этих целей, а мужчинам — 23 дня. В среднем, для качественного отдыха нужно 22 дня за полгода.

Больше всего дней для восстановления сил понадобилось жителям Нижегородской области, в среднем 28 дней: 45 для мужчин и 17 для женщин. В Свердловской, Ростовской областях и в Краснодарском крае респонденты заявили о 18 днях.

При этом 56% россиян заявили, что восстанавливаются во время общения с родными и близкими, а также во время прогулок на свежем воздухе. Для этих же целей 53% граждан путешествуют.

Смотрят фильмы, сериалы и занимаются хобби 38%, а 34% читают книги. Помимо этого, 23% готовят, 22% проводят время с питомцами, 19% занимаются спортом, а 17% и 15% занимаются творчеством и играют в игры соответственно.

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