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Правительство продлило IТ-ипотеку до 2030 года

Льготная программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.
Услада Дубинина 2024-07-31 16:01:55
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Правительство продлило IТ-ипотеку с предельной ставкой до 6% годовых до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IТ-потенциал регионов нашей страны», - заявил Григоренко, его слова приводят в Telegram-канале правительства России.

В льготной программе не участвуют Москва и Санкт-Петербург. В правительстве уточнили, что целью IТ-ипотеки является развитие квалифицированных специалистов в регионах. Чтобы претендовать на льготную ипотеку, зарплата IT-специалистов в городах и населенных пунктов должна составлять минимум 90 тысяч рублей в месяц. Для Московской и Ленинградской областей зарплатный минимум составит 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Оформить ИТ-ипотеку до 2030 года смогут не менее 82 тысяч специалистов в возрасте от 18 до 50 лет. Напомним, что за время действия льготной программы с 2022 года 75 тысяч IТ-специалистов приобрели жилье по сниженной ставке.

Ранее в Министерстве финансов РФ сообщили о продлении семейной ипотеки со ставкой 6% до 2030 года.

#в стране и мире #ипотека #льготы #правительство РФ #жилье #IT-специалисты
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