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Минфин рассказал о новых условиях получения семейной ипотеки

Она будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.
Анна Назайкина 2024-07-10 12:01:56
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

В России продлили семейную ипотеку по ставке 6% на покупку жилья в новом доме или строительство своего дома до 2030 года. Об этом Министерство финансов РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточняется, этой программой могут воспользоваться семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, передает RT.

Первоначальный взнос будет равен 20%. Сумма кредита составит до 12 миллионов рублей для тех, кто живет в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для других регионов - до шести миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что брать можно только один льготный кредит. То есть те ипотечные кредиты, которые были выданы ранее, учитываются. В то же время, когда рождается ребенок, ранее одобренный кредит можно рефинансировать.

Семьи, где есть ребенок-инвалид, могут взять семейную ипотеку вне зависимости от возраста ребенка. Семьи с двумя детьми, проживающие в малых городах или в регионах с низким объемом строительства, также имеют такую возможность.

#Россия #строительство #кредит #льготы #«Семейная ипотека» #покупка жилья
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