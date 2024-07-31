В трансляции Олимпийских игр впервые показали флаг России

Флаг России впервые появился в прямом эфире Олимпийских игр в Париже. Правило нарушил сам Международный олимпийский комитет.

Российский триколор был запрещен на Олимпиаде, несмотря на допуск 15 спортсменов. Они выступали под нейтральным статусом, и в положении указано, что они не могут показывать ни флаг, ни герб, ни что-либо, напоминающее о Родине.

МОК нарушил правило перед стартом заплывов на 200 метров брассом у женщин.

В трансляции появился результат российской спортсменки Евгении Чикуновой, которая в апреле 2023 года установила мировой рекорд и преодолела это расстояние за 2 минуты 17,55 секунд. Через несколько месяцев Международная федерация водных видов ратифицировала достижение россиянки.

На летних Олимпийских играх-2024 во Франции участвуют 15 спортсменов из РФ в разных дисциплинах.