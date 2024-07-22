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СК накрыл схему заселения мигрантов в квартиры умерших москвичей

Участники преступной группы использовали более 150 квартир.
Сергей Лебедев 2024-07-22 17:50:29
© Фото: skmoscowgsu, Telegram © Видео: skmoscowgsu, Telegram

В Москве силовики пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции. Ее участники заселяли иностранцев, находящихся в России нелегально, в жилье, собственники которого скончались. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Отмечается, что злоумышленники использовали более 150 квартир.

«Следователями столичного СК при поддержке оперативных сотрудников территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве задержаны организатор и участник преступной группы», - добавили в ведомстве.

В ходе обысков следователи нашли документацию, указывающую на причастность подозреваемых к преступлению. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В ближайшее время участникам преступной группы предъявят обвинение.

#в стране и мире #мигранты #нелегалы #преступники #Уголовное дело #квартиры #жилье
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