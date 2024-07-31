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Путин назвал другом России избранного президента Индонезии Субианто

Президент России заявил, что в следующем году будет отмечаться 75 лет с установления дипломатических отношений с Индонезией.
Мария Зайцева 2024-07-31 15:43:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто является давним другом России. Встреча двух лидеров прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

«Мы хорошо знаем (вас. - Прим. ред.) как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель Индонезии, продолжаете оставаться министром обороны», - отметил глава государства.

Путин сообщил, что за долгое время у Субианто сложились добрые отношения с российскими коллегами.

Президент России напомнил, что отношения между странами выстроены очень давно и являются дружескими. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75 лет с установления дипломатических отношений РФ с Индонезией.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с Субианто и обсудил сотрудничество Москвы и Джакарты в области обороны.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #переговоры #индонезия #президент россии #Прабово Субианто
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