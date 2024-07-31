Путин назвал другом России избранного президента Индонезии Субианто

Президент России Владимир Путин заявил, что министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто является давним другом России. Встреча двух лидеров прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

«Мы хорошо знаем (вас. - Прим. ред.) как друга нашей страны. Вы известный не только военный, но и политический деятель Индонезии, продолжаете оставаться министром обороны», - отметил глава государства.

Путин сообщил, что за долгое время у Субианто сложились добрые отношения с российскими коллегами.

Президент России напомнил, что отношения между странами выстроены очень давно и являются дружескими. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75 лет с установления дипломатических отношений РФ с Индонезией.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с Субианто и обсудил сотрудничество Москвы и Джакарты в области обороны.