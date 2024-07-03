Песков назвал большим приобретением членство Белоруссии в ШОС

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества, которое будет обсуждаться на саммите организации в Астане, соответствует интересам обеих сторон. Россия приветствует членство республики в организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС. Это наш очень важный союзник, и вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии. Это большое приобретение для Шанхайской организации сотрудничества. Это взаимный интерес», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил большое число стран, желающих вступить в ШОС. Вопрос их членства и дальнейшего расширения организации будет обсуждаться в ходе саммита.

Напомним, что вопрос вступления Белоруссии в ШОС будет обсуждаться в ходе саммита в Астане, который будет проходить с 3 по 4 июля. Генеральный секретарь ШОС считает расширение сотрудничества «историческим прорывом».